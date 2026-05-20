Школьники в РФ начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" с 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Школьники в России будут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня с 1 сентября. Об этом рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. В этот раз в олимпиаду по информатике был включен профиль "Искусственный интеллект".

В конечном итоге новый профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что его решили внедрить в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета уже с предстоящего учебного года, добавил Кравцов.

Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.

В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Минпросвещения также одобрило единую программу обучения физической культуре в школах. Помимо этого, ведомство работает над созданием учебника по физкультуре для российских школ.