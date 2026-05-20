МИД предупредил о соразмерном ответе РФ на ядерные испытания другой страны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона будет реагировать адекватно и соразмерно, если какая-либо страна решит провести ядерные испытания. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В любом случае сложившаяся ситуация требует готовности нашей национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных "тестов", – цитирует дипломата ТАСС.

По словам Рябкова, Россия довела до США, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может стать крайне болезненным ударом по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и привести к эффекту домино.

Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии с 19 по 21 мая. В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Всего участие примут свыше 64 тысяч военнослужащих и порядка 7,8 тысячи единиц военной техники. Основные цели учений включают улучшение навыков руководства и оперативного управления войсками в условиях сдерживания вероятного агрессора и проверку готовности органов военного управления и войск к предотвращению агрессии.

В свою очередь, США проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Утверждалось, что испытания планировались давно и не связаны с мировой обстановкой. Так, целью запуска МБР называется проверка готовности и точности системы.