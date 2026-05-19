Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 21:14

Политика
Главная / Новости /

Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что РФ будет жалеть о начале СВО

Си Цзиньпин не говорил, что РФ будет жалеть о начале СВО – Трамп

Фото: ТАСС/АР/Maxim Shemetov

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил ему, будто Россия будет жалеть о начале СВО на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме.

Ранее газета Financial Times писала, что Си на встрече с Трампом якобы сказал, что Владимир Путин "может в итоге пожалеть" о решении начать спецоперацию.

"Нет, он (Си Цзиньпин. – Прим. ред.) такого никогда не говорил", – ответил лидер США на соответствующий вопрос.

Представитель китайского МИД Го Цзякунь также опроверг сообщения о якобы сказанных председателем КНР словах про СВО. Подобные утверждения он назвал сфабрикованными.

Трамп вместе с представителями американского бизнеса и госсекретарем США Марко Рубио был с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая. В рамках рабочего визита он провел переговоры с лидером КНР. Последний отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика