Евросоюз планирует наращивать использование удобрений на основе коровьего навоза и органических отходов. Причиной послужил резкий рост цен на традиционные азотные удобрения и курс на снижение импортной зависимости, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

Издание отметило, что Брюссель выбрал долгосрочную стратегию, реализация которой растянется на годы. При этом аграрии и отраслевые объединения ждали от властей более оперативных решений для сдерживания растущих расходов.

"Отчасти это связано с тем, что самые быстрые меры – отмена пошлин на импорт из России и Беларуси", – говорится в публикации.

Среди причин подорожания удобрений называются высокие цены на газ, необходимый для их производства, и перебои в судоходстве через Ормузский пролив, усилившие напряженность на мировом рынке. Однако ряд фермерских организаций и депутатов Европарламента уже выразили сомнение, так как полностью заменить традиционные азотные удобрения навозом не получится, ведь его эффективность недостаточна.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупреждал, что энергетический кризис может привести к экономическим проблемам в Европейском союзе уже в 2026 году. По его словам, объединение может ждать экономический коллапс к концу года.



Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", добавлял американский лидер Дональд Трамп. Тогда же он назвал Европу "бумажным тигром".