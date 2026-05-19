Последние звонки начались в столичных школах

Последние звонки начались в московских школах. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В частности, 19 мая последний звонок прозвенел для 11-классников, которые учатся в школе № 1324 на востоке Москвы, а 29-го числа он прозвенит для Первого Московского кадетского корпуса. Мероприятия будут проводиться до конца месяца.

В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что дату и формат проведения последнего звонка каждая школа определяет сама. В программу мероприятия входят церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

Ранее в Минпросвещения заявили, что российские школы проведут выпускные вечера 27 июня. В ведомстве добавили, что указанная дата носит рекомендательный характер. Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что основная цель – создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны.

