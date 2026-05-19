Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:03

Город

Последние звонки начались в столичных школах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Последние звонки начались в московских школах. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В частности, 19 мая последний звонок прозвенел для 11-классников, которые учатся в школе № 1324 на востоке Москвы, а 29-го числа он прозвенит для Первого Московского кадетского корпуса. Мероприятия будут проводиться до конца месяца.

В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что дату и формат проведения последнего звонка каждая школа определяет сама. В программу мероприятия входят церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

Ранее в Минпросвещения заявили, что российские школы проведут выпускные вечера 27 июня. В ведомстве добавили, что указанная дата носит рекомендательный характер. Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что основная цель – создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны.

Последний звонок в школах Москвы прозвучит 26 мая

Читайте также


образованиегород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика