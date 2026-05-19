Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:46

Спорт

Дегтярев назвал поломанным мировой спорт без России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал мировой спорт поломанным без российских и белорусских атлетов. Таким мнением он поделился на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту.

По словам Дегтярева, власти по поручению Владимира Путина ведут работу по восстановлению целостности мирового спорта.

Например, Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) предоставила спортсменам из России возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Таким образом, российская сборная сможет выступить на чемпионате и первенстве мира в Малайзии в июне 2026 года.

"Поздравляем весь гимнастический мир, весь борцовский мир, а сегодня еще одна новость – тайский бокс тоже полностью допущен с флагом и гимном", – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) также вернул российским атлетам право выступать на турнирах с флагом и гимном. Данное решение затронуло спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Сборная России по муайтай сможет выступать с флагом и гимном

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика