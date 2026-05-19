Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:51

Происшествия
Главная / Новости /

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами сначала накренилась

Туроператор рассказала, как перевернулась лодка с туристами на Байкале

Фото: МАХ/"МЧС Республики Бурятия"

Аэролодка с туристами, перевернувшаяся на Байкале, сначала накренилась и какое-то время держалась в таком положении, что позволило спасти несколько человек. Об этом телеграм-каналу "112" рассказала руководитель компании-туроператора "Кристальный Байкал" Мария Цивилева.

Она отметила, что, заметив крен, сразу завела собственную лодку и отправилась вытаскивать людей. Спустя некоторое время лодка перевернулась окончательно, и находившиеся в кабине пассажиры оказались в воде под судном.

"Вообще эти лодки ("Север-750". – Прим. ред.), они не должны переворачиваться. Они самые безопасные. Этот производитель – один из безопасных по всей России. Может, это был брак судна, может, было что-то еще. Мы не знаем, что там было", – сказала Цивилева.

Она также подчеркнула, что не несет ответственности за организацию тура, так как компания лишь арендует участок территории, где произошло ЧП. Вместе с тем собеседница журналистов указала, что, по предварительным данным, вода в озере не была холодной.

Аэролодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 13 пассажиров, включая 14-летнего ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Пять человек погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика