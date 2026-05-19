В опрокинувшейся на Байкале лодке находились жители Подмосковья

Причиной опрокидывания аэролодки "Север-750" на Байкале мог стать "эффект самой лодки", хотя она новая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя фирмы "Кристальный Байкал", которая занималась организацией лодочной прогулки.

"Лодка накренилась. Он пытался вывернуть и резко газанул. Это не помогло. Это может быть эффект самой лодки, но она новая", – рассказала представитель компании.

По данным телеграм-канала SHOT, к аварии мог привести перегруз. На борту находились 18 человек. При этом популярные модели "Хивуса" вмещают максимум 10 пассажиров.

Однако представитель фирмы опровергла эту версию, заявив, что на борту были 12 человек из подмосковных Ступина и Каширы. Она также добавила, что у управлявшего лодкой капитана большой опыт работы. Его уже задержали прибывшие на место следователи.

При этом в оперативных службах рассказали ТАСС , что судно было исправно. Его техническое состояние на момент аварии было удовлетворительным.

Аэролодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега.

Спасти удалось 13 пассажиров, включая 14-летнего ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована. Пять человек погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.