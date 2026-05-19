Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 15:27

Происшествия
Главная / Новости /

В опрокинувшейся на Байкале лодке находились жители Подмосковья

Организатор прогулки по Байкалу раскрыла подробности опрокидывания лодки

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Бурятия"

Причиной опрокидывания аэролодки "Север-750" на Байкале мог стать "эффект самой лодки", хотя она новая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя фирмы "Кристальный Байкал", которая занималась организацией лодочной прогулки.

"Лодка накренилась. Он пытался вывернуть и резко газанул. Это не помогло. Это может быть эффект самой лодки, но она новая", – рассказала представитель компании.

По данным телеграм-канала SHOT, к аварии мог привести перегруз. На борту находились 18 человек. При этом популярные модели "Хивуса" вмещают максимум 10 пассажиров.

Однако представитель фирмы опровергла эту версию, заявив, что на борту были 12 человек из подмосковных Ступина и Каширы. Она также добавила, что у управлявшего лодкой капитана большой опыт работы. Его уже задержали прибывшие на место следователи.

При этом в оперативных службах рассказали ТАСС , что судно было исправно. Его техническое состояние на момент аварии было удовлетворительным.

Аэролодка перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега.

Спасти удалось 13 пассажиров, включая 14-летнего ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована. Пять человек погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


Сюжет: Гибель туристов на Байкале
происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика