19 мая, 14:19

Подмосковные хирурги спасли женщину от ампутации ноги

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Мытищинской больницы спасли женщину от ампутации ноги, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Бригада скорой помощи доставила пациентку в медучреждение с острой ишемией правой конечности. Нога сильно отекла и болела. В ходе обследования специалисты выявили тромбоз: в конечности был перекрыт и приток, и отток крови. В любой момент тромб размером 8 сантиметров мог оторваться, рассказали в ведомстве.

Нарушение притока крови в бедренной артерии угрожало развитием гангрены с последующей ампутацией ноги. Для спасения жизни женщины и сохранения конечности требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Сосудистый хирург Парвиз Ходжибоев уточнил, что случаи, когда сразу нарушены приток и отток крови в конечности при наличии флотирующего тромба, встречаются редко. Врачами было принято решение провести двухэтапную операцию из одного разреза.

На первом этапе медики удалили тромб из общей бедренной вены с перевязкой поверхностной бедренной вены. Затем они удалили тромб из артерии. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно, сказал Ходжибоев.

Через неделю пациентку выписали домой. В настоящее время она наблюдается в поликлинике, так как ей потребуется реабилитация и антикоагулянтная терапия, чтобы избежать повторного тромбоза. Через 3 месяца ей необходимо прийти в больницу на контрольное обследование.

Ранее московские врачи помогли женщине с грыжей размером около 25 на 30 сантиметров. Она образовалась в области послеоперационного рубца. В ходе операции хирурги убрали грыжу и полностью восстановили брюшную стенку. Вмешательство прошло успешно.

