Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:29

Общество

Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей превысила 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Максимальная средняя пенсия летчиков-испытателей в России в апреле 2026 года превысила 1 миллион рублей. Это следует из данных Соцфонда РФ, которые приводит ТАСС.

В частности, наибольший показатель фиксируется в Республике Марий Эл. Там специалисты получают 1 085 706 рублей.

В свою очередь, эксперты из Ставропольского края могут рассчитывать на 313,6 тысячи рублей, а пенсия свыше 200 тысяч предусмотрена в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Чукотке, а также в Воронежской, Томской и Сахалинской областях.

В целом же по стране средний размер пенсионного обеспечения среди летчиков-испытателей в прошлом месяце составил 174,1 тысячи рублей.

Немногим ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости сформировать повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 1,5 для педагогов и медработников. Показатель предлагается установить к суммарному ИПК, который был набран за весь период трудовой деятельности.

По мнению депутата, это повысит социальную защищенность работников этих важных профессий, компенсируя дисбаланс между высокой нагрузкой и уровнем пенсионных прав. Более того, принятие инициативы простимулирует долгосрочную легальную занятость в образовании и здравоохранении.

Россияне смогут получить свои пенсионные накопления одной суммой

Читайте также


общество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика