19 мая, 13:53

"Мосбилет" приглашает горожан покататься на лодках и катамаранах в парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей и туристов приглашают арендовать четырехместные лодки и катамараны в усадьбе Воронцово, а также послушать лекции на регулярных речных электросудах. Актуальное расписание и бронирование доступны через сервис "Мосбилет".

Взять напрокат судно в столичных парках можно в рамках стартовавшего 1 мая сезона водных прогулок. Например, в Усадьбе Воронцово лодочная станция, где доступна аренда, находится на восточной набережной Большого Воронцовского пруда. Здесь можно насладиться спокойной обстановкой, видами ухоженной набережной с тенистыми ивами и ольхами, а также оценить старинные флигеля самой усадьбы.

Кроме того, на пирсе на противоположном берегу проходят концерты живой музыки и вечера с диджеями. Причем слушать их можно, находясь либо на лодке, либо на катамаране.

Зона проката открыта с 11:00 до 21:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.

В свою очередь, на маршрутах регулярного речного электротранспорта продолжает действовать просветительский проект, в рамках которого еженедельно на электросудах организуют тематические рейсы.

В программу входят лекции музеев, подведомственных департаменту культуры, практические занятия и викторины от центра финансовой грамотности, а также интеллектуальные квизы от столичного комитета общественных связей и молодежной политики и другие мероприятия.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Плата за проезд на электросудне взимается отдельно.

Летняя речная навигация в Москве открылась 24 апреля. Этому традиционно предшествовала масштабная подготовка.

В частности, были приведены в порядок набережные и причалы. Кроме того, городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

