Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:30

Общество

Минпросвещения РФ утвердило единую программу обучения физкультуре в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство просвещения РФ одобрило единую программу обучения физической культуре в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в рамках Всероссийского съезда учителей физкультуры в Тульской области, передает РИА Новости.

Помимо этого, Кравцов рассказал, что ведомство работает над созданием учебника по физкультуре для российских школ.

Ранее руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева, представляющий Минпросвещения, Максим Костенко сообщил, что в России разработан проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.

В перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура. Помимо этого, документ предусматривает изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка.

Однако, как уточнил Костенко, эти дисциплины включаются в программу только при наличии заявлений от учеников или их родителей и при условии, что школа располагает необходимыми ресурсами для их преподавания. По его словам, никто не может принудить школьника осваивать два иностранных языка, если семья против.

Россияне смогут получить налоговый вычет за постоянные занятия физкультурой

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика