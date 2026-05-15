Гериатр Серебрянский предрек популярность в РФ тренду на коммуны пенсионеров

Пожилые женщины по всему миру нашли способ бороться с одиночеством: они выбирают совместное проживание, объединяя бюджет и быт. О том, с чем связан тренд, будет ли он набирать популярность в России и чем может быть опасен, разбиралась Москва 24.

Символ активной жизни

Нежелание рано уходить на пенсию, активная жизнь и позитивное окружение смогут продлить жизнь старшего поколения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.





Александр Румянцев президент НМИЦ детской гематологии, академик РАН Главная позиция долголетия – это активная занятость и работа. Это нежелание уйти на пенсию в 50, 40 или 30 лет и ничем не заниматься: нужны занятия обязательно. Дело в том, что мы рабы мышечной системы, мы рождены охотниками.

В свою очередь, при отсутствии мышечной активности начинаются проблемы со здоровьем: ожирение и другие болезни, подчеркнул эксперт.

На этом фоне пожилые женщины популяризируют в мире новый тренд: они объединяются с подругами-пенсионерками, снимают жилье, заботятся друг о друге и активно проводят время. Явление получило название golden girls, или "золотые девочки", благодаря одноименному американскому ситкому, который транслировался с 1985 по 1992 год. В центре сюжета история женщин за 60, которые вместе снимают дом в Майами и разделяют между собой разные хлопоты.

По данным ряда СМИ, пенсионерки в разных странах объединяются в небольшие группы по 3–4 человека, поровну делят все расходы и бытовые обязанности, а по вечерам собираются для бесед. Отмечается, что это помогает экономить и вести насыщенную социальную жизнь. В США, Канаде и Великобритании даже существуют безопасные сервисы для поиска компаньонок по совместному проживанию, а в Лондоне есть группа для участниц старше 50 лет. Администраторы организуют встречи и мастер-классы, а также управляют 25 квартирами с общим садом.

При этом заслуженный врач России, доктор медицинских наук, гериатр Юрий Серебрянский уверен, что тренд будет набирать популярность и в России. Это связано с тем, что молодые люди переезжают в собственные квартиры, а пожилые родственники, особенно те, кто потерял супруга, часто остаются в одиночестве, отметил он в разговоре с Москвой 24.





Юрий Серебрянский заслуженный врач России, доктор медицинских наук, гериатр Кроме того, когда традиционная роль заботливой матери или жены утрачивается с возрастом, возникает дефицит потребности быть нужной – состояние, при котором человек испытывает нехватку внимания и эмоциональной значимости. Не хватает общения и поддержки, и пенсионерки начинают искать все это среди ровесниц.

Эксперт уточнил, что вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга, оказывают поддержку друг другу. Плюс в таких компаниях всегда есть "заводила", которая мотивирует остальных вести активный образ жизни, ходить на танцы и знакомиться с другими людьми, добавил Серебрянский.

Привычные ритуалы

В свою очередь, председатель правления Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что последствиями одиночества являются снижение мотивации и утрата интереса к жизни.

Общение с людьми, напротив, мотивирует пожилых вставать по утрам, даже несмотря на плохое самочувствие. Также эксперт уточнил, что совместное проживание женщин-пенсионерок продлевает их жизни, поскольку появляются цели, общие интересы.





Игорь Корнеев председатель правления Союза пенсионеров России по Москве Чтобы сделать такое проживание более безопасным, не лишним будет внедрить различные технологии, например экстренные кнопки вызова помощи. Устройства позволяют пожилым оповестить родственников, соцслужбы или экстренные ведомства при ухудшении самочувствия, падении, потере ориентации в пространстве или другой опасной ситуации. Кнопки выпускают в виде браслетов, кулонов, брелоков, стационарных панелей или телефонов с клавишей SOS.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что, когда пожилые женщины отказываются от роли затворниц и выбирают совместную жизнь с подругами, они, сами того не подозревая, совершают биохакинг.

"Эволюционно изоляция всегда считывалась миндалевидным телом как смертельная угроза: как только человек остается один в четырех стенах, мозг решает, что он отбит от стаи, и начинает "заливать" организм кортизолом, готовясь к опасности", – рассказал эксперт.

По его словам, хроническое одиночество изнашивает сердечно-сосудистую систему и разрушает нейронные связи, а жить с равными себе – это способ выключить "стрессовую сигнализацию".

Евстигнеев объяснил, что женщины не хотят попадать в зависимость от родных, потому что это часто ломает здоровую психологическую дистанцию: например, переезд к взрослым детям нередко отбрасывает пожилого в позицию подчиненного.

"Совместный быт с подругами, напротив, позволяет оставаться в позиции взрослых, автономных личностей, возвращая контроль над жизнью и стимулируя выработку окситоцина – мощнейшего нейромедиатора привязанности, доверия и спокойствия", – уточнил он.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Было бы ошибкой списывать этот тренд на простую ностальгию по студенческой юности или попытку отмотать время назад. Это не регресс в попытке снова почувствовать себя беззаботными девчонками в общежитии, а свидетельство потрясающей нейропластичности – способности мозга находить новые адаптивные стратегии в меняющихся условиях. В молодости совместная аренда продиктована финансовым дефицитом и поиском себя, а в зрелом возрасте это осознанный выбор качества жизни и понимание своих психологических потребностей.

По мнению специалиста, с точки зрения нейрофизиологии и доказательной психотерапии, у такой стратегии тоже есть плюсы: постоянное общение, совместный смех, планирование бюджета и распределение бытовых задач – лучшая профилактика когнитивного снижения и деменции.

"Однако есть и свои подводные камни – главный минус кроется в возрастной нейроригидности. К зрелым годам бытовые привычки, ритуалы, личные границы заложены очень глубоко, "забетонированы". Мозгу требуется колоссальное количество энергии, чтобы перестроить устоявшиеся схемы поведения под чужой ритм. Если одна привыкла к стерильной тишине по утрам, а другая сразу включает телевизор, это неизбежно спровоцирует микрострессы", – предупредил эксперт.

Он объяснил, что успех такого сожительства требует высочайшего уровня эмоционального интеллекта, гибкости и готовности к компромиссам, что дается легко далеко не всем.

"Тем не менее поколение нынешних пенсионеров кардинально отличается от своих предшественников. Они хотят жить, а не просто доживать свой век в режиме ожидания звонка от внуков. Вместо того чтобы позволить одиночеству "выключить свет" в своем мозге, эти женщины берут управление собственной нейрохимией в свои руки", – отметил психолог.

Такое сожительство еще раз доказывает, что качественные теплые социальные связи – это лучшее и самое мощное лекарство от старости, заключил Евстигнеев.