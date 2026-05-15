Гериатр Серебрянский предрек популярность в РФ тренду на коммуны пенсионеров

Пожилые женщины по всему миру нашли способ бороться с одиночеством: они выбирают совместное проживание, объединяя бюджет и быт. О том, с чем связан тренд, будет ли он набирать популярность в России и чем может быть опасен, разбиралась Москва 24.
Символ активной жизни
Нежелание рано уходить на пенсию, активная жизнь и позитивное окружение смогут продлить жизнь старшего поколения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
В свою очередь, при отсутствии мышечной активности начинаются проблемы со здоровьем: ожирение и другие болезни, подчеркнул эксперт.
На этом фоне пожилые женщины популяризируют в мире новый тренд: они объединяются с подругами-пенсионерками, снимают жилье, заботятся друг о друге и активно проводят время. Явление получило название golden girls, или "золотые девочки", благодаря одноименному американскому ситкому, который транслировался с 1985 по 1992 год. В центре сюжета история женщин за 60, которые вместе снимают дом в Майами и разделяют между собой разные хлопоты.
По данным ряда СМИ, пенсионерки в разных странах объединяются в небольшие группы по 3–4 человека, поровну делят все расходы и бытовые обязанности, а по вечерам собираются для бесед. Отмечается, что это помогает экономить и вести насыщенную социальную жизнь. В США, Канаде и Великобритании даже существуют безопасные сервисы для поиска компаньонок по совместному проживанию, а в Лондоне есть группа для участниц старше 50 лет. Администраторы организуют встречи и мастер-классы, а также управляют 25 квартирами с общим садом.
При этом заслуженный врач России, доктор медицинских наук, гериатр Юрий Серебрянский уверен, что тренд будет набирать популярность и в России. Это связано с тем, что молодые люди переезжают в собственные квартиры, а пожилые родственники, особенно те, кто потерял супруга, часто остаются в одиночестве, отметил он в разговоре с Москвой 24.
Эксперт уточнил, что вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга, оказывают поддержку друг другу. Плюс в таких компаниях всегда есть "заводила", которая мотивирует остальных вести активный образ жизни, ходить на танцы и знакомиться с другими людьми, добавил Серебрянский.
Привычные ритуалы
В свою очередь, председатель правления Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что последствиями одиночества являются снижение мотивации и утрата интереса к жизни.
Общение с людьми, напротив, мотивирует пожилых вставать по утрам, даже несмотря на плохое самочувствие. Также эксперт уточнил, что совместное проживание женщин-пенсионерок продлевает их жизни, поскольку появляются цели, общие интересы.
Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что, когда пожилые женщины отказываются от роли затворниц и выбирают совместную жизнь с подругами, они, сами того не подозревая, совершают биохакинг.
"Эволюционно изоляция всегда считывалась миндалевидным телом как смертельная угроза: как только человек остается один в четырех стенах, мозг решает, что он отбит от стаи, и начинает "заливать" организм кортизолом, готовясь к опасности", – рассказал эксперт.
По его словам, хроническое одиночество изнашивает сердечно-сосудистую систему и разрушает нейронные связи, а жить с равными себе – это способ выключить "стрессовую сигнализацию".
Евстигнеев объяснил, что женщины не хотят попадать в зависимость от родных, потому что это часто ломает здоровую психологическую дистанцию: например, переезд к взрослым детям нередко отбрасывает пожилого в позицию подчиненного.
"Совместный быт с подругами, напротив, позволяет оставаться в позиции взрослых, автономных личностей, возвращая контроль над жизнью и стимулируя выработку окситоцина – мощнейшего нейромедиатора привязанности, доверия и спокойствия", – уточнил он.
По мнению специалиста, с точки зрения нейрофизиологии и доказательной психотерапии, у такой стратегии тоже есть плюсы: постоянное общение, совместный смех, планирование бюджета и распределение бытовых задач – лучшая профилактика когнитивного снижения и деменции.
"Однако есть и свои подводные камни – главный минус кроется в возрастной нейроригидности. К зрелым годам бытовые привычки, ритуалы, личные границы заложены очень глубоко, "забетонированы". Мозгу требуется колоссальное количество энергии, чтобы перестроить устоявшиеся схемы поведения под чужой ритм. Если одна привыкла к стерильной тишине по утрам, а другая сразу включает телевизор, это неизбежно спровоцирует микрострессы", – предупредил эксперт.
Он объяснил, что успех такого сожительства требует высочайшего уровня эмоционального интеллекта, гибкости и готовности к компромиссам, что дается легко далеко не всем.
"Тем не менее поколение нынешних пенсионеров кардинально отличается от своих предшественников. Они хотят жить, а не просто доживать свой век в режиме ожидания звонка от внуков. Вместо того чтобы позволить одиночеству "выключить свет" в своем мозге, эти женщины берут управление собственной нейрохимией в свои руки", – отметил психолог.
Такое сожительство еще раз доказывает, что качественные теплые социальные связи – это лучшее и самое мощное лекарство от старости, заключил Евстигнеев.