Гериатр Новоселов: падение в пожилом возрасте равно сердечно-сосудистой катастрофе

Паркур для пожилых начали практиковать в Сингапуре, чтобы поддерживать здоровье, а также развивать выносливость, сообщили СМИ. Безопасно для такое увлечение для людей старшего возраста, разбиралась Москва 24.

Назад в молодость

Гериатрический паркур для пожилых появился в Сингапуре, помогая спорстменам-любителям укрепить здоровье, сообщил портал South China Morning Post.

Как отмечает издание, ежедневно на специальной площадке в одном из районов города собирается группа из 20 пенсионеров. Под руководством тренера они осваивают прыжки через ограждения, кувырки, преодолевают препятствия и даже лазают по стенам. Автором необычных тренировок стал 33-летний тренер Тан Ши Бун, который преподавал паркур с 2017 года, работая с подростками. Мысль о занятиях для пожилых пришла к нему позже, когда он заметил, что упражнения отлично тренируют равновесие, координацию и выносливость.

Несмотря на то что сначала многие относились к идее скептически, со временем паркур доказал свою пользу. Участники стали лучше координировать движения и чувствовать себя бодрее. Например, одна из участниц, 69-летняя Бетти Бун, призналась, что занятия придали ей уверенности и ощущение независимости.





Бетти Бун участница тренировок Я чувствую себя более живой. Это совершенно новый мир.

Пенсионерка даже похвасталась, что тренировки помогли ей выделиться среди других. Однажды женщина пришла на детскую площадку вместе с внуками, научив их без труда запрыгивать на горку и делать кувырки. После чего прогуливающиеся рядом дети тоже захотели повторить подобные трюки, отметило СМИ.

Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что продолжительность жизни за прошедшее столетие увеличилась вдвое: с 40 до 70–80 лет. Следующим рубежом жизни должна стать планка в 120 лет. Выход на новый уровень, по мнению эксперта, обеспечат будущие открытия в области медицины, клеточной и молекулярной биологии.

Организм уже не тот?

Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в разговоре с Москвой 24 отметил, что физическая нагрузка – лучший на сегодня геропротектор (вещество, направленное на замедление старения).

"Лучше пока ничего нет, включая БАДы, физиопроцедуры или лекарства", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для поддержания формы нагрузка должна быть силовой, аэробной и на координацию. Также должны соблюдаться принципы безопасности, особенно при выполнении сложных упражнений, например катания на горных лыжах. Важно следить и за поэтапностью повышения нагрузки, в частности при тренировках в зале с отягощениями.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог В свою очередь, паркур для пожилых уже не подходит. Таковыми являются люди от 60 до 74 лет включительно. Те, кому от 75 лет, считаются старыми. Для них характерны множественные изменения на всех уровнях организма: молекулярном, клеточном, субклеточном, органном, тканевом – стареет все. Кроме того, теряется костная ткань (ее качество, объем, структура).

Эксперт добавил, что качество и объем скелетной мускулатуры тоже меняются: активная мышечная ткань уменьшается и заменяется жировой, поэтому возможны падения. В таком возрасте они приравниваются специалистами к сердечно-сосудистой катастрофе.

"Пожилые часто ломают кости, например бедренную или запястье, просто при падении с высоты собственного роста, без дополнительного ускорения – поскользнулись, упали на ровном месте. Поэтому человек в возрасте должен ставить безопасность на первое место", – уверен гериатр.

Он предупредил, что переломы в старшем возрасте срастаются труднее, а в период обездвиженности скелетная мускулатура теряется особенно быстро.

Что касается времени, в течение которого нужно заниматься физической нагрузкой, есть общепринятые правила. Однако конкретные рекомендации подобрать сложно, – все люди очень разные, добавил Новоселов.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Обычно силовые нагрузки рекомендуется выполнять 2 раза в неделю по 30–40 минут. Однако люди в 60 лет и в 75 лет – разные по возможностям. Нагрузка должна подбираться с учетом не только возраста, но и того, насколько человек занимался спортом в течение жизни. Мастер спорта и тот, кто никогда ничего подобного не делал, вышел на пенсию и решил заняться здоровьем, – это разные ситуации.

В свою очередь, аэробные нагрузки умеренной интенсивности стоит выполнять (ориентировочно) 3–4 часа в неделю. Сейчас многие после 60 лет бегают марафоны, однако важно помнить: чем выше возраст, тем выше риск смерти даже у спортсменов. Поэтому все нужно делать с большой осторожностью, заключил Новоселов.