Гериатр Новоселов: падение в пожилом возрасте равно сердечно-сосудистой катастрофе

Паркур для пожилых начали практиковать в Сингапуре, чтобы поддерживать здоровье, а также развивать выносливость, сообщили СМИ. Безопасно для такое увлечение для людей старшего возраста, разбиралась Москва 24.
Назад в молодость
Гериатрический паркур для пожилых появился в Сингапуре, помогая спорстменам-любителям укрепить здоровье, сообщил портал South China Morning Post.
Как отмечает издание, ежедневно на специальной площадке в одном из районов города собирается группа из 20 пенсионеров. Под руководством тренера они осваивают прыжки через ограждения, кувырки, преодолевают препятствия и даже лазают по стенам. Автором необычных тренировок стал 33-летний тренер Тан Ши Бун, который преподавал паркур с 2017 года, работая с подростками. Мысль о занятиях для пожилых пришла к нему позже, когда он заметил, что упражнения отлично тренируют равновесие, координацию и выносливость.
Несмотря на то что сначала многие относились к идее скептически, со временем паркур доказал свою пользу. Участники стали лучше координировать движения и чувствовать себя бодрее. Например, одна из участниц, 69-летняя Бетти Бун, призналась, что занятия придали ей уверенности и ощущение независимости.
Пенсионерка даже похвасталась, что тренировки помогли ей выделиться среди других. Однажды женщина пришла на детскую площадку вместе с внуками, научив их без труда запрыгивать на горку и делать кувырки. После чего прогуливающиеся рядом дети тоже захотели повторить подобные трюки, отметило СМИ.
Ранее академик РАН Александр Сергеев заявил, что продолжительность жизни за прошедшее столетие увеличилась вдвое: с 40 до 70–80 лет. Следующим рубежом жизни должна стать планка в 120 лет. Выход на новый уровень, по мнению эксперта, обеспечат будущие открытия в области медицины, клеточной и молекулярной биологии.
Организм уже не тот?
Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в разговоре с Москвой 24 отметил, что физическая нагрузка – лучший на сегодня геропротектор (вещество, направленное на замедление старения).
"Лучше пока ничего нет, включая БАДы, физиопроцедуры или лекарства", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что для поддержания формы нагрузка должна быть силовой, аэробной и на координацию. Также должны соблюдаться принципы безопасности, особенно при выполнении сложных упражнений, например катания на горных лыжах. Важно следить и за поэтапностью повышения нагрузки, в частности при тренировках в зале с отягощениями.
Эксперт добавил, что качество и объем скелетной мускулатуры тоже меняются: активная мышечная ткань уменьшается и заменяется жировой, поэтому возможны падения. В таком возрасте они приравниваются специалистами к сердечно-сосудистой катастрофе.
"Пожилые часто ломают кости, например бедренную или запястье, просто при падении с высоты собственного роста, без дополнительного ускорения – поскользнулись, упали на ровном месте. Поэтому человек в возрасте должен ставить безопасность на первое место", – уверен гериатр.
Он предупредил, что переломы в старшем возрасте срастаются труднее, а в период обездвиженности скелетная мускулатура теряется особенно быстро.
Что касается времени, в течение которого нужно заниматься физической нагрузкой, есть общепринятые правила. Однако конкретные рекомендации подобрать сложно, – все люди очень разные, добавил Новоселов.
В свою очередь, аэробные нагрузки умеренной интенсивности стоит выполнять (ориентировочно) 3–4 часа в неделю. Сейчас многие после 60 лет бегают марафоны, однако важно помнить: чем выше возраст, тем выше риск смерти даже у спортсменов. Поэтому все нужно делать с большой осторожностью, заключил Новоселов.