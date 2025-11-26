Столичным пенсионерам расскажут, как не попасть под влияние мошенников в Сети

Тренинг по кибербезопасности для пожилых пройдет в столице во Всемирный день компьютерной грамотности, 2 декабря. Мероприятие напомнит московским пенсионерам о главных правилах безопасности в Сети. Как пройдет тренинг и в каких еще занятиях можно принять участие в рамках проекта – в материале Москвы 24.

Вопросы безопасности

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" совместно с российской IT-компанией организует специальный интенсив по кибербезопасности для людей старшего поколения. 2 декабря участникам расскажут, как распознать мошеннические схемы, поддельные сайты и дипфейки.

Помимо этого, пенсионеры узнают о способах сохранения конфиденциальной информации и обсудят применение нейросетей для выполнения повседневных задач. Мероприятия организуют в центрах московского долголетия.

В целом направление, связанное с цифровыми технологиями, является одним из ключевых в образовательном блоке проекта, отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.





Владимир Филиппов заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Мир технологий постоянно обновляется, и важно оставаться в курсе изменений, поэтому в центрах московского долголетия мы регулярно проводим тематические мероприятия, на которых жители старшего поколения могут получить актуальные данные, задать вопросы или закрепить знания, полученные на занятиях проекта.

После интенсива для участников проведут викторину, которая позволит закрепить и проверить полученные знания. Также всех гостей мероприятий ожидают приятные сюрпризы – полезные сувениры.

Как стать участником

Проект "Московское долголетие" совместно с IT-компанией также разработали специализированный сборник рекомендаций по цифровой безопасности. На этом же ресурсе получится зарегистрироваться на предстоящие мероприятия.

Очные занятия в рамках интенсива по кибербезопасности пройдут на базе 11 центров московского долголетия, расположенных в разных районах города. В их числе: "Новокосино", "Теплый Стан", "Бирюлево Восточное", "Нижегородский", "Арбат", "Крылатское", "Северное Тушино", "Матушкино" и "Левобережный". Все адреса можно узнать по ссылке.

В целом стать участником проекта "Московское долголетие" можно дистанционно через портал mos.ru или подав заявку на официальном сайте, а также обратившись в любой из центров или в офис госуслуг "Мои документы".

В рамках проекта проходят такие тематические занятия, как "Курсы компьютерной грамотности", "Электронные услуги: учимся пользоваться", "Осваиваем мобильные устройства" и другие. Дисциплины помогут пожилым лучше ориентироваться в цифровых технологиях и использовать их, а также противостоять аферистам.

Кроме того, в рамках "Московского долголетия" организовали "Школу блогинга" для пожилых. Здесь участники могут освоить навык ведения соцсетей, создавать благодаря этому посты с фото и видео и другие публикации. Независимо от опыта, программа поможет развить индивидуальный стиль и повысить активность личной страницы в соцсетях.

Помимо этого, для всех желающих открыты занятия по изучению тонкостей пользования госуслугами, где специалисты центров "Мои документы" ответят на все вопросы и помогут избежать наиболее распространенных ошибок.