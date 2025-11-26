Столичным пенсионерам расскажут, как не попасть под влияние мошенников в Сети

Тренинг по кибербезопасности для пожилых пройдет в столице во Всемирный день компьютерной грамотности, 2 декабря. Мероприятие напомнит московским пенсионерам о главных правилах безопасности в Сети. Как пройдет тренинг и в каких еще занятиях можно принять участие в рамках проекта – в материале Москвы 24.
Вопросы безопасности
Проект "Московское долголетие" совместно с российской IT-компанией организует специальный интенсив по кибербезопасности для людей старшего поколения. 2 декабря участникам расскажут, как распознать мошеннические схемы, поддельные сайты и дипфейки.
Помимо этого, пенсионеры узнают о способах сохранения конфиденциальной информации и обсудят применение нейросетей для выполнения повседневных задач. Мероприятия организуют в центрах московского долголетия.
В целом направление, связанное с цифровыми технологиями, является одним из ключевых в образовательном блоке проекта, отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
После интенсива для участников проведут викторину, которая позволит закрепить и проверить полученные знания. Также всех гостей мероприятий ожидают приятные сюрпризы – полезные сувениры.
Как стать участником
Проект "Московское долголетие" совместно с IT-компанией также разработали специализированный сборник рекомендаций по цифровой безопасности. На этом же ресурсе получится зарегистрироваться на предстоящие мероприятия.
Очные занятия в рамках интенсива по кибербезопасности пройдут на базе 11 центров московского долголетия, расположенных в разных районах города. В их числе: "Новокосино", "Теплый Стан", "Бирюлево Восточное", "Нижегородский", "Арбат", "Крылатское", "Северное Тушино", "Матушкино" и "Левобережный". Все адреса можно узнать по ссылке.
В целом стать участником проекта "Московское долголетие" можно дистанционно через портал mos.ru или подав заявку на официальном сайте, а также обратившись в любой из центров или в офис госуслуг "Мои документы".
В рамках проекта проходят такие тематические занятия, как "Курсы компьютерной грамотности", "Электронные услуги: учимся пользоваться", "Осваиваем мобильные устройства" и другие. Дисциплины помогут пожилым лучше ориентироваться в цифровых технологиях и использовать их, а также противостоять аферистам.
Кроме того, в рамках "Московского долголетия" организовали "Школу блогинга" для пожилых. Здесь участники могут освоить навык ведения соцсетей, создавать благодаря этому посты с фото и видео и другие публикации. Независимо от опыта, программа поможет развить индивидуальный стиль и повысить активность личной страницы в соцсетях.
Помимо этого, для всех желающих открыты занятия по изучению тонкостей пользования госуслугами, где специалисты центров "Мои документы" ответят на все вопросы и помогут избежать наиболее распространенных ошибок.