Мужчинам рассказали, как записаться на бесплатные секции в рамках "Московского долголетия"

Столичный проект "Московское долголетие" предлагает участникам множество спортивных программ – некоторые из них особенно популярны среди мужчин. Все желающие могут выбрать любой понравившийся вид занятий и посещать его бесплатно. На какие секции можно записаться и как это сделать – в материале Москвы 24.

Как записаться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Московское долголетие" в столице открыто свыше 1,3 тысячи групп по более чем 20 спортивным играм. Занятия проводятся на специально оборудованных площадках, оснащенных необходимым инвентарем, и под руководством квалифицированных тренеров. Причем принять в них участие могут все, независимо от уровня мастерства, а сами программы разработаны с учетом возрастных особенностей. Кроме того, на тренировках получится найти друзей и принять участие в турнирах.

Как отмечают наставники, спорт находит особый отклик у мужчин, так как многие из них увлекались им в прошлом. Посещение занятий позволяет вновь ощутить азарт и эмоции от игры.

Чтобы записаться на занятие на портале mos.ru, необходимо:



зайти в раздел "Услуги";

выбрать вкладку "Социальная поддержка";

перейти в раздел "Пенсионерам" и нажать на "Запись на участие в проекте "Московское долголетие";

затем нужно выбрать вкладку "Физическая активность".

Присоединиться к самому проекту можно в центрах московского долголетия и "Мои документы", а также в поликлинике через регистратуру. В этих случаях с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и карту москвича при наличии.

Обратиться с дополнительными вопросами можно по телефону горячей линии +7 (495) 870‑44‑44.

Какой спорт выбрать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одним из самых популярных направлений в рамках проекта "Московское долголетие" является стрельба из лука. Этот вид спорта требует от участников внутреннего спокойствия, собранности и точности.

Тренер по стрельбе из лука Ирина Смельянова отметила, что на занятиях главное – не высокие результаты, а эмоции от тренировок и внимание к своему самочувствию.





Ирина Смельянова тренер по стрельбе из лука Для людей этого возраста стрельба из лука – это прежде всего процесс, физическая активность и общение в отличной компании. Результат у каждого свой: для кого-то – это просто прийти на тренировку, для кого-то – участие в соревнованиях.

Смельянова добавила, что до тренировки перед новыми участниками проводят инструктаж и только после этого выдают инвентарь. Более того, на всех занятиях тщательно следят за техникой безопасности.

Любителям природы проект предлагает пройти курс по рыболовству. Участники проводят время за любимым хобби, узнавая больше о разных видах снастей, а также особенностях столичных водоемов и рыб.

Помимо этого, популярен футбол. Каждая тренировка начинается с разминки, которая плавно переходит в отработку приемов, а затем – в игру. Затем тренер проводит разбор матча.

Для развития выносливости, скорости и ловкости также можно выбрать волейбол. По словам участника проекта Бориса Василькова, лично он получает от тренировок по этому виду спорта энергию и силу.





Борис Васильков участник проекта "Московское долголетие" Сейчас для нас самый важный период в жизни – время мудрости, которую можно и нужно дарить через общение. В этом возрасте необходимо сохранять внутренний тонус, быть полезным себе, семье, обществу. Проект "Московское долголетие" помогает общаться с единомышленниками, развиваться, понимать и осознавать свою жизнь. Самое главное здесь – это атмосфера людей, которые хотят жить активно, поддерживать друг друга и двигаться вперед.

Баскетбол тоже станет прекрасным решением для тех, кто стремится не только улучшить здоровье, но и ощутить командный дух, рассказал тренер по баскетболу Анатолий Макаров. Все упражнения адаптированы для комфортного выполнения, а физические нагрузки являются щадящими.

В рамках проекта также доступны большой теннис и бадминтон. Эти дисциплины укрепляют мышечный корсет, сердечно-сосудистую систему и суставы. Кроме того, они улучшают скорость реакций и координацию. На начальном этапе участники осваивают технику удара, подачи и перемещения по корту. Затем полученные навыки применяют в игре. Кроме того, участников ждут мини-турниры.

