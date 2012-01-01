Какие возможности дает старшему поколению "Московское долголетие"

В марте 2025 года "Московскому долголетию" исполнилось 7 лет. За время существования проекта сотни пожилых горожан смогли стать увереннее в себе, обрести новые увлечения и единомышленников. О том, какие возможности для саморазвития город предлагает старшему поколению, – в нашем материале.

Для здоровья и активного образа жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 620 тысяч жителей столицы "серебряного" возраста стали участниками "Московского долголетия" с момента запуска проекта в марте 2018 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

(проекте. – Прим. ред.) есть все для активного образа жизни: 141 центр московского долголетия и больше 15 тысяч групп для занятий спортом, творчеством и образованием.

Сергей Собянин мэр Москвы В неместь все для активного образа жизни: 141 центр московского долголетия и больше 15 тысяч групп для занятий спортом, творчеством и образованием.

Польза "Московского долголетия" для физического и ментального состояния горожан старшего поколения подтверждена рядом научных исследований, подчеркнул Собянин. В частности, проект способствует повышению самооценки, уверенности в себе и самодостаточности. Кроме того, он позволяет поддерживать социальные связи, подчеркивается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На эффект от участия в проекте обращают внимание и сами жители столицы. По словам 63% участников, "Московское долголетие" помогло им позаботиться о своем здоровье. В свою очередь, 54% заявили об улучшении эмоционального фона, а у 48% таким образом появилась возможность получить новые знания.

В 2024 году на телеканале Москва 24 прошел первый сезон реалити-шоу о проекте "Московское долголетие". Героями выпусков стали обычные люди, которые после выхода на пенсию не знали, чем хотят заниматься дальше. Всего в редакцию поступило более 180 заявок, из которых отобрали девять героинь и одну семейную пару. По задумке авторов "Долголетия шоу", заявки на участие присылали молодые люди, которые хотели показать родным, что они могут продолжать жить активной и полноценной жизнью, находить новые векторы для развития и не останавливаться на достигнутом.



Чем заняться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Среди досуга, который предлагает "Московское долголетие", более чем 40 видов направлений активностей, которые можно разделить на три больших блока: спорт, образование и творчество.

Самым популярным направлением проекта является спорт. Москвичи могут выбрать занятие из разных видов – от гимнастики и йоги до футбола и волейбола.

Также последнее время видна очевидная тенденция на непрерывное образование и потребность в получении новых знаний среди горожан старшего поколения. Например, в проекте можно освоить иностранные языки: английский, французский, испанский, итальянский и немецкий. Участники учат грамматику, отрабатывают навыки аудирования, чтения, устной речи, а также пополняют словарный запас.

Среди творческих направлений также множество активностей – от рисования до актерского мастерства. Например, на театральных курсах участники изучают актерское мастерство, сценическую речь, пластику, вокал. Помимо этого, они учатся импровизировать, перевоплощаться в разных героев, а также уверенно держаться на публике. Овладеть всеми этими навыками горожанам помогают профессиональные артисты, сценаристы, режиссеры.

С полным списком занятий, расположением центров и условиями участия в проекте можно ознакомиться по ссылке.

"Сильно скучаем друг по другу"

Фото: предоставлено департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

86-летняя жительница Тушина Вера Антонова присоединилась к "Московскому долголетию" в 2020 году. Изначально женщина не знала о проекте и решила познакомиться с ним, получив приглашение от районного центра долголетия, – и после первого раза ее посещения стали постоянными, рассказала она Москве 24.

В первую очередь Веру Георгиевну привлекли занятия по пению. Постепенно ей удалось обрести единомышленниц, и в скором времени они приняли решение создать собственный ансамбль – "Хорошее настроение". На протяжении пяти лет хор из 15 исполнительниц радует своими выступлениями других участников "Московского долголетия", в репертуаре у них – эстрадные песни.



Вера Антонова участница "Московского долголетия" Недавно мы давали концерт к 23 февраля для наших мужчин. Сейчас готовим программу к 8 Марта. Мы все дружим, находимся в хороших отношениях. Мы с удовольствием ходим на каждую репетицию и сильно скучаем друг по другу, если у нас большой перерыв между встречами.

Помимо музыки, женщина увлекается литературой. Поэтому в 2020-м также начала ходить на поэтические вечера. Там Вера Георгиевна часто читала стихи, причем некоторые из них были собственного сочинения. К тому моменту жительница столицы уже выпустила четыре лирических сборника: в них, по ее словам, она пишет "просто о жизни".

"Люди просто приходили на мои выступления. Потом я решила объединить любителей литературы в клуб и на регулярной основе проводить такие встречи: сначала – два раза в месяц, потом – каждую неделю. И по итогу я начала еще рассказывать о жизни и творчестве писателей и поэтов и занятия стали общелитературными", – вспоминает участница "Московского долголетия".

За пять лет Вера Георгиевна провела более 60 бесед. К каждой из них женщина всегда тщательно готовится: штудирует различные книги и другие материалы, чтобы найти, скомпоновать и рассказать своим слушателям всю самую интересную информацию о деятелях литературы. Причем разговор ведется обо всем – начиная с сочинений Ломоносова и заканчивая произведениями современных авторов.



Вера Антонова участница "Московского долголетия" Я с удовольствием провожу такие занятия, потому что благодаря им я сама обогащаюсь и узнаю много нового, чтобы потом передать эти знания людям. И им тоже приятно слушать. Ведь не каждый захочет полезть в компьютер, чтобы прочитать биографию какого-то писателя или поэта. А тут об этом говорю я. Но я не читаю лекции, а делюсь своими воспоминаниями, вставляю разные лирические обсуждения, задаю присутствующим вопросы.

Сейчас Вера Георгиевна проводит занятия литературного клуба в центрах московского долголетия сразу трех районов – в Северном и Южном Тушине и Покровском-Стрешневе – и строит большие планы на будущее.