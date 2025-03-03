Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие", которому исполняется семь лет, объединил свыше 620 тысяч москвичей старшего поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в рамках проекта открыт 141 центр московского долголетия. Кроме того, сформировано свыше 15 тысяч групп для занятий спортом, творчеством и образованием.

Благодаря этому, как заявил градоначальник со ссылкой на научные исследования, проект положительно повлиял на качество жизни пожилых людей, их физическое и ментальное здоровье.

Собянин указал на постоянное развитие "Московского долголетия". Например, появляются новые направления и цифровые сервисы, а также открываются центры в шаговой доступности от дома.

В январе мэр сообщил об открытии в Москве семи новых центров московского долголетия. Там рассказывают о правилах ведения блога и нутрициологии, а также показывают фильмы в присутствии кинокритиков и режиссеров.

