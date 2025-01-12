Собянин сообщил об открытии еще семи центров московского долголетия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открылись семь новых центров московского долголетия, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Активно расширяем программу занятий. В проекте стартовали школы и клубы с экспертами по четырем направлениям: здоровье, культура, образование и креативные индустрии плюс игровые клубы и тематические мероприятия в новом формате", – говорится в публикации мэра.

Занятия в городе проходят на 141 площадке. Там начали рассказывать о правилах ведения собственного блога и нутрициологии. Также здесь проводятся показы фильмов в присутствии кинокритиков и режиссеров и разрабатываются туристические маршруты совместно с экспертами отрасли.

Для горожан старшего возраста в проекте "Московское долголетие" открыто более 800 групп по рукоделию. На группах москвичи "серебряного" возраста могут освоить как классические направления, такие как шитье и вязание, так и вышивку атласными лентами, лепку, резьбу по дереву и многое другое.

