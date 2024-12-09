В проекте "Московское долголетие" начался зимний сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Московское долголетие" стартовал зимний сезон. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В его рамках для горожан старшего поколения впервые проведут тематические экскурсии, посвященные истории новогодних праздников. Они позволят иначе взглянуть на столицу и узнать о новогодних традициях наших предков.

Помимо этого, уже традиционно всю зиму участников проекта ждут уличные активности. Для них открыли группы по скандинавской ходьбе, гимнастике и общей физической подготовке. Когда же в городе появится постоянный снежный покров, начнутся занятия коньками и лыжами.

"Москвичи старшего поколения проявляют живой интерес к нашему городу, его уникальной архитектуре и истории. Именно поэтому зимний сезон в проекте "Московское долголетие" начинается с тематических прогулок по городу", – пояснила Ракова.

Участники экскурсии "Новогодняя сказка в "Лужниках" и на Воробьевых горах" посетят отделение новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза на территории спортивного комплекса, Московский дворец пионеров, пройдут по Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах и посмотрят на украшенный город с высоты птичьего полета на смотровой площадке у МГУ имени М. В. Ломоносова.

На прогулке по маршруту "Новогоднее узорочье Москвы" москвичам старшего поколения покажут дворянские усадьбы и купеческие особняки. Посетителям расскажут, как их жильцы отмечали праздники, где в городе был установлен первый электрический фонарь и жил создатель сада "Эрмитаж".

Участников экскурсии "Когда зажигаются звезды!" познакомят с одними из символов Нового года – Спасской и Никольской башнями Московского Кремля. Также их ждет прогулка по Манежной и Театральной площадям.

От станции метро "Динамо" стартует маршрут "Рождество и Новый год в дореволюционной Москве", главным объектом которого станет Петровский парк. На экскурсии "Новогоднее путешествие в Немецкую слободу" участники проекта узнают, как отмечали этот праздник до, во время и после Петра I.

Для москвичей и гостей города еще подготовлены более 340 мероприятий в рамках фестиваля "Московское чаепитие". Он пройдет в период с 1 декабря по 28 февраля. Основной площадкой станет Тверская площадь, где будут проходить выступления артистов и дегустация новогоднего купажа чая "Москва".

Кроме того, фестиваль будет проходить в старинных усадьбах, на катке в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", на ВДНХ, в парке "Сокольники" и иных местах. Для гостей также запланированы представления с участием фигуристов и акробатов, которые пройдут на ледовых площадках.

