Более 340 мероприятий подготовлены для гостей фестиваля "Московское чаепитие"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 340 мероприятий подготовлены для жителей столицы и туристов в рамках фестиваля "Московское чаепитие", который пройдет в период с 1 декабря по 28 февраля. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Основной площадкой для мероприятий станет Тверская площадь, где будут проходить выступления артистов и дегустация новогоднего купажа чая "Москва", в состав которого входят карамель, белый шоколад и лепестки дикого шафрана. Кроме того, фестиваль будет проходить в старинных усадьбах, на катке в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", на ВДНХ, в парке "Сокольники" и иных местах.

Для гостей также запланированы представления с участием фигуристов и акробатов, которые пройдут на ледовых площадках. В основе спектаклей – три романтические истории, связанные темой столичных традиций гостеприимства. После каждой постановки желающие смогут прокатиться на коньках вместе с артистами и продегустировать чай "Москва". Для участия в данном мероприятии потребуется купить билет на каток.

Более того, жителей столицы и туристов приглашают посетить московские усадьбы, где будет продемонстрирован театрализованный интерактив "Чаепитие с графиней". Желающие смогут побывать в гостях у московской аристократии XIX века и прогуляться по старинным особнякам в сопровождении актеров. Для этого лишь нужно будет предварительно зарегистрироваться на мероприятие.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Он объединит все зимние фестивали столицы и будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей.

