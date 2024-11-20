Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, как и завершившийся проект "Лето в Москве", он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. В общей сложности в столице будет работать более 1,9 тысячи локаций.

"Уверен, "Зима в Москве" станет не менее увлекательной, чем лето, и подарит много ярких впечатлений как жителям города, так и нашим гостям", – заявил Собянин.

Он отметил, что в проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали города, в том числе "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Подробную информацию о проекте и запланированных мероприятиях можно найти в специальном разделе mos.ru "Зима в Москве". Там же будет возможность забронировать городскую площадку для проведения собственного мероприятия.

Как и летом, к проекту могут присоединиться бизнес и некоммерческие организации. Желающие заявить о своем бренде и получить бесплатные возможности продвижения своего дела могут принять участие в спецпроекте "Заходи на огонек!".

Для этого предпринимателям из сфер общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и услуг нужно организовать интересное мероприятие или специальное предложение для клиентов, украсить площадку или торговую точку в зимнем стиле.

Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей. Мэр подчеркнул, что, хотя "Зиму в Москве" запустят 1 декабря, начало работы лыжных трасс и других объектов зависит от погоды.

"Мы хотим, чтобы "Зима в Москве" подарила праздник, наполненный теплом и уютом. Стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу. Огромное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, которые получат билеты на катки и детские елки", – рассказал Собянин.

Он добавил, что на многих фестивальных площадках заработают домики добра "Москва помогает", где будут обирать открытки и подарки для участников СВО и детей из новых регионов. В преддверии Нового года детям планируется отправить 40 тысяч сладких наборов.

В свою очередь, традиционная благотворительная акция "Добрая елка" поможет исполнить новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, которые воспитываются в многодетных или малообеспеченных семьях, проходят лечение либо остались без попечения родителей.

Благотворительный проект "Исполни желание" соберет подарки для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учеников коррекционных школ и подопечных различных благотворительных фондов. Чтобы помочь детям, нужно с 27 ноября зайти на страницу акции и выбрать желание, которое хочется исполнить.

С 27 декабря по 11 января в Гостином Дворе будет проходить традиционная "Елка Мэра", гостей которой ждут новогоднее театрализованное представление и интерактивная программа в фойе с играми, развлечениями, фотозонами, игровой площадкой для самых маленьких, аттракционами и мастер-классами для всей семьи.

На мероприятие пригласят детей, отличившихся в учебе, спорте, лауреатов различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы, детей из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей, ребят из семей участников СВО и гостей из новых регионов России.

В рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" организуют ярмарку НКО, на которой можно будет купить уникальные новогодние подарки, сделанные руками подопечных некоммерческих организаций. Также на фестивале будут работать творческие мастер-классы и фотозоны.

Собянин рассказал, что лейтмотивом проекта "Зима в Москве" станут традиции России. Знакомую с детства атмосферу главного праздника зимы создадут "Голубой огонек", танцы в ретродекорациях, фестиваль советских художественных и мультипликационных фильмов, лыжная ретрогонка и другие активности.

На многих фестивальных площадках будут звучать популярные песни прошлых лет, пройдут тематические дискотеки, концерты и мастер-классы по созданию елочных игрушек и украшений в стиле ретро.

Особую атмосферу в городе создаст новогодняя иллюминация. Всего загорятся более 4,5 тысячи световых конструкций и ярких арт-объектов и около тысячи елей. Напротив ЦУМа будет работать выставка дизайнерских новогодних елок, украшенных по мотивам любимых советских фильмов. Также пройдут два красочных фестиваля: "Город света" и "Снег и лед".

Мэр обратил внимание, что по традиции значительную часть праздничного оформления делает бизнес. Самые активные и креативные предприниматели смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Им компенсируют разработку проекта оформления, покупку оборудования, ПО и материалов, а также на работы по доставке, установке и монтажу оформления.

Одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей – от зимней одежды и косметики до детских игрушек и товаров для дома. Всего более 500 локальных брендов.

Этой зимой гостей будет ждать "Московское чаепитие" с согревающим "Чаем Москва". На Тверской площади и иных городских площадках можно будет принять участие в чайных дегустациях, театрализованных флешмобах, танцах и музыкальных беседах.

В Парке Горького пройдет гастрофестиваль "Вкусные морозы" с выступлениями шеф-поваров и мастер-классами по приготовлению безалкогольного глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников.

Одним из центров культурной программы "Зимы в Москве" станет кинопарк "Москино". Гостей будут ждать иммерсивные семейные шоу, винтажная фотозона фестиваля "Московское чаепитие", каток, лыжная и тюбинговая трассы, а также праздничная ярмарка "Путешествия в Рождество" с квестами, мастер-классами, творческими выступлениями и другими активностями.

В рамках "Зимы в Москве" также пройдет традиционная акция "Елочный круговорот" и множество интерактивных форматов и мероприятий, призванных привлечь внимание к вопросам бережного отношения к окружающей среде.

Также город продолжает развивать специальные форматы семейного отдыха. Все желающие смогут поучаствовать в самом большом новогоднем квесте за всю историю Москвы – получить специальный паспорт путешественника и собрать печати при посещении разных фестивальных локаций за выполнение интересных заданий. Самые активные получат подарки и памятные сувениры.

Заработает и зимняя почта, которая свяжет друзей и родственников из разных городов страны. На фестивальных площадках, катках, в усадьбах Москвы и парках можно будет выбрать и подписать готовую праздничную открытку и отправить через почтовый ящик "Почты России" своим близким.

На локациях "Московских сезонов" можно будет сфотографироваться на фоне зимних декораций, а затем распечатать фотооткрытку. В "Домиках добра" можно будет отправить письмо участникам СВО.

На территории Дворца пионеров на Воробьевых горах впервые появится семейное фестивальное пространство. Здесь откроются каток, ярмарка с добрыми подарками от благотворительных фондов, дом Деда Мороза, фотозона с арт-объектами, "Зимняя мастерская" и спортивная зона с трассой для тюбинга. Также гостям предложат покататься в упряжках с хаски, а после согреться блюдами русской кухни.

На фестивале "Усадьбы Москвы" пройдут балы-спектакли под открытым небом, зимние вечера в старинных московских особняках и другие события. Музыкальные и театральные вечера, мастер-классы в стенах исторических зданий будут посвящены семье и традициям дворянских династий.

Приложение Russpass подготовило виртуальную игру, которая предлагает отправиться в путешествие по зимней столице. По прохождению игры можно будет получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" и обменять их на подарки.

В специальном новогоднем разделе Russpass можно будет найти множество идей для зимнего отдыха в Москве – забронировать рестораны и отели с особой праздничной атмосферой, выбрать маршруты и экскурсии для насыщенной зимней прогулки или найти интересные места для фотосессий.

Особое внимание город уделит спорту. Пройдет рождественский забег Дедов Морозов и флешмоб "Снегурочки на катке", можно будет поиграть в русский хоккей в валенках, в снежный дартс и керлинг-боулинг, покататься на коньках, лыжах и санках. Пройдут также благотворительные хоккейные матчи.

Как обычно, большая часть катков и лыжных трасс расположится в шаговой доступности в жилых районах.

В новом зимнем сезоне проекта "Мой спортивный район" пройдут бесплатные тренировки по фитнесу, катанию на коньках и бегу на лыжах. Всего задействуют 115 городских локаций. Флагманскими площадками станут каток на Северном речном вокзале и лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках".

Статус главного катка страны и самого большого катка Москвы вернет себе каток ВДНХ. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров, что сравнимо с девятью хоккейными площадками. На катке смогут кататься одновременно 4,8 тысячи человек.

Зимнюю сказку для любителей активного отдыха готовят московские парки. Они откроют около 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс протяженностью более 280 километров, 20 горок для катания на тюбах и ледянках в парках. Еще одна впервые откроется в кинопарке "Москино".

В парке на "Ходынском поле" появится современный каток с детской зоной. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" организуют новый каток с теплыми раздевалками и пунктом проката. Катки обновят также в парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, парке 50-летия Октября и саду "Эрмитаж".

Каток в Парке Горького традиционно расположится вокруг чаши Центрального фонтана, в ледовые дорожки превратятся центральная и боковые аллеи. У Северного речного вокзала каток создадут на территории КСК "Битца" и стадиона "Авангард". Как только позволит погода, в парках откроются катки с естественным льдом.

Отдохнуть также можно будет в "Лужниках", подготовивших большую программу зимних активностей. Во второй половине ноября откроется каток, где в течение сезона пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, квизы, анимация для детей и много всего другого. На площади перед Аквакомплексом впервые откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма и проводить прямые эфиры.

Мэр отметил, что летом на фестивальных площадках "Московских сезонов" работали бассейны, зимой по более чем 20 адресам откроются бесплатные катки. Когда высота устойчивого естественного снежного покрова достигнет 10–15 сантиметров, город начнет обустраивать лыжню. Более 80 маршрутов организуют в парках.

Протяженные лыжные трассы по традиции проложат в "Лосином острове" и Битцевском парке, в "Сокольниках", парке "Фили", в "Измайловском парке", в сквере по Олонецкому проезду, музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово. Одну из самых живописных лыжных трасс создадут в Нескучном саду. Живописная лыжня появится также на ВДНХ и в парке "Останкино".

Когда установится устойчивый снежный покров высотой не менее 15 сантиметров, в городе начнут создавать горки. Они появятся в нескольких парках, кинопарке "Москино" и в "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой.

Любителей горных лыж и сноуборда будут ждать горнолыжные комплексы Воробьевы горы, Ново-Переделкино, Куркино, Севастопольский и Бутово.

Запланированы и спортивные праздники, в том числе второй спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом" на территории cпортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы", Зимний день Московского спорта, Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках". Пройдет и Неделя Лыжни России. Это серия тематических соревнований на различные дистанции, включая 3-й Московский лыжный марафон.

Ранее стало известно, что 5 декабря состоится торжественное открытие ГУМ-Катка на Красной площади. При этом для посетителей он откроется 6 декабря. В настоящее время начались монтажные работы конструкций катка.