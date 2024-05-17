Крытую ледовую арену построили в Щербинке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Крытую ледовую арену возвели в Щербинке, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о трехэтажном здании площадью 5,3 тысячи "квадратов", которое построили на средства частных инвесторов.

"Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составляет 18 метров. Всего с момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили 13 спортивных объектов", – уточнил он.

По словам Ефимова, новый комплекс станет местом притяжения молодежи.

В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин обратил внимание, что власти Москвы стараются развивать спортивную инфраструктуру. Он подчеркнул, что строительство осуществляется не только благодаря инвесторам, но и средствам Адресной инвестиционной программы. Так, например, они заложены на возведение физкультурно-оздоровительных центров в Троицке и поселении Мосрентген, рассказал Жидкин.

Кроме того, в настоящее время уже строится Центр подготовки сборных команд по баскетболу в поселке Кокошкино, добавил он.

Ранее Сергей Собянин открыл новый ФОК с бассейном в Раменках. Одновременно комплекс может вмещать около 184 человек. В дальнейшем там заработают универсальный игровой зал для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису, тренажерный зал и другие пространства, уточнил мэр.

