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29 октября, 17:58

Происшествия

Водитель без прав сбил работавшего на месте ДТП сотрудника ДПС в Ингушетии

Фото: MAX/"МВД по Республике Ингушетия"

В Ингушетии водитель без прав за рулем Lexus сбил двух человек, включая сотрудника ДПС, который работал на месте аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что утром 29 октября на федеральной дороге "Кавказ" в районе селения Яндаре произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Приора", водитель которого врезался в дорожное металлическое ограждение. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

После этого водитель автомобиля Lexus, пытаясь объехать затор с правой стороны, не справившись с управлением, совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции и на еще одного человека, из числа находившихся на месте ДТП. Кроме того, он повредил патрульный автомобиль и "Ладу Гранту".

МВД добавило, что водитель Lexus управлял автомобилем, не имея на это права.

Ранее автомобилист сбил старшего сержанта полиции при проверке документов на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в Жулебинском лесопарке рядом с домом на улице Привольной.

Во время проверки документов водитель проигнорировал законное требование сотрудника, резко увеличил скорость и наехал на старшего сержанта. Он упал и получил телесные повреждения.

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