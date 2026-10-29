В Севастополе мальчика несколько лет избивали мать с отчимом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мальчика в Севастополе несколько лет избивали мать с отчимом, которые предстанут перед судом в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, 41-летняя мать вместе с 57-летним сожителем с июня 2023 года регулярно избивала 10-летнего мальчика, причиняя ему физические и психические страдания. Ребенок находился в беспомощном и зависимом от них положении.

Полиция обратила внимание на семью в мае 2026 года, когда женщину привлекли к административной ответственности. Действия пары квалифицировали по статье "Истязание, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Матери также предъявлено обвинение по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей". Мальчику оказана вся необходимая помощь. Расследование уголовного дела завершено и скоро поступит в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года женщина регулярно причиняла ребенку физическую боль и унижала его. Свои действия она объясняла плохим поведением мальчика и его неуспеваемостью в школе.

Согласно установленным данным, женщина наносила сыну удары руками, ногами и подручными предметами, угрожала ему и заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о побоях узнали, семью поставили на профилактический учет.

