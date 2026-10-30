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30 октября, 17:36

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Ушаков: Киев в очередной раз проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ

Киев в очередной раз проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ – Ушаков

Фото: kremlin.ru

Киевский режим возобновил попытки атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, в очередной раз проигнорировав настойчивые призывы президента США Дональда Трампа остановить удары. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

Ушаков предположил, что Киев решился на такие действия из-за поддержки со стороны европейских стран. По его мнению, в ином случае Украина скорее всего не решилась бы на это.

В сентябре СМИ писали, что Трамп неоднократно призывал украинского лидера Владимира Зеленского перестать бить по российским НПЗ. Он подчеркивал, что подобные действия приводят к росту мировых цен на топливо. Однако в октябре сам глава киевского режима объявил об отмене запрета на удары.

14 октября атакам украинских беспилотников подверглись НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. 30 октября, как сообщил вице-премьер Александр Новак, удары были нанесены по трем НПЗ и одному газохимическому комплексу. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что Москва ответит на эти удары.

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