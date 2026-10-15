Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 18:48

Политика

Путин пообещал ответ на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Об этом заявил Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам главы государства, киевский режим продолжает пытаться атаковать российские объекты. В частности, ВСУ наносили удары по некоторым НПЗ, однако им не удалось причинить серьезный ущерб.

"Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают", – отметил президент.

Кроме того, Путин указал, что Киев "додумался" до атак на Ozon и Wildberries, а теперь просит спонсоров оказать влияние на Россию, чтобы остановить ответные удары. Однако украинским властям сначала стоило подумать над последствиями, подчеркнул российский лидер.

"Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать", – добавил Путин.

В сентябре СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он объяснял свою позицию ростом мировых цен на дизельное топливо.

В октябре сам Зеленский сообщил об отмене запрета на удары по российским НПЗ, несмотря на призывы США.

Тем нем менее 14 октября украинские БПЛА атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Комментируя эти удары, вице-премьер РФ Александр Новак в ответ указал, что украинская сторона не демонстрирует готовности двигаться в сторону энергетического перемирия.

Читайте также


властьполитика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика