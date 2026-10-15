Путин пообещал ответ на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

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Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам. Об этом заявил Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам главы государства, киевский режим продолжает пытаться атаковать российские объекты. В частности, ВСУ наносили удары по некоторым НПЗ, однако им не удалось причинить серьезный ущерб.

"Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают", – отметил президент.

Кроме того, Путин указал, что Киев "додумался" до атак на Ozon и Wildberries, а теперь просит спонсоров оказать влияние на Россию, чтобы остановить ответные удары. Однако украинским властям сначала стоило подумать над последствиями, подчеркнул российский лидер.

"Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать", – добавил Путин.

В сентябре СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он объяснял свою позицию ростом мировых цен на дизельное топливо.

В октябре сам Зеленский сообщил об отмене запрета на удары по российским НПЗ, несмотря на призывы США.

Тем нем менее 14 октября украинские БПЛА атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Комментируя эти удары, вице-премьер РФ Александр Новак в ответ указал, что украинская сторона не демонстрирует готовности двигаться в сторону энергетического перемирия.

