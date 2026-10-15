Песков заявил, что моратория от Киева на удары по российской энергетике фактически не было

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Украина фактически не вводила мораторий на удары по российским энергетическим объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает RT.

Представитель Кремля напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который сообщил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другие объекты энергетического сектора продолжались и в последние дни.

"Поэтому никакой новации здесь нет", – отметил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку атаки влияют на мировые цены на дизельное топливо. Однако 14 октября украинские беспилотники атаковали два российских НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Новак заявил, что украинская сторона не демонстрирует готовности к энергетическому перемирию.

Позднее Зеленский сообщил, что отменил запрет на удары по российским НПЗ, несмотря на призывы США прекратить такие атаки.