30 октября, 15:52Происшествия
Новак заявил о возобновлении украинских атак на российские НПЗ
Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Patrick Pleul
Украина возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы России после некоторого перерыва. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"Да, сегодня (30 октября. – Прим. ред.) была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс", – цитирует политика ТАСС.
Он уточнил, что на одном заводе есть небольшие повреждения. В целом система защиты сработала, подчеркнул Новак.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по НПЗ. Свою позицию политик объяснял ростом мировых цен на дизельное топливо.
Сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск ограничил работу спутниковой системы связи Starshield на Украине, чтобы наказать Киев за атаки по российским НПЗ. Журналисты утверждали, что об ограничениях предприниматель рассказал Белому дому после того, как их ввел.
Аналитик сообщил, что не все НПЗ вернулись из ремонта в России