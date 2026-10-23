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Киев не прекращал попытки атаковать цели на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал информацию американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп поручил предпринимателю и основателю SpaceX Илону Маску восстановить доступ Украины к системам спутниковой связи Starlink и Starshield.

Песков подчеркнул, что военное сотрудничество США с Украиной тоже не прекращалось, поэтому "розовые очки" здесь ни к чему.

Ранее Маск лично распорядился замедлить доступ Киева к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

После этого сообщалось, что Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ничего не изменилось.

