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24 октября, 06:47

Происшествия

Пожар в производственном здании в Иванове ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Ивановской области"

Пожар в здании по производству матрасов в Иванове ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.

Пожар вспыхнул 23 октября по адресу улица Косякова, дом 37. На площади более 900 квадратных метров загорелось производственное здание по изготовлению матрасов.

При тушении огня произошло обрушение, в результате которого погиб пожарный, еще четверо пострадали. Пламя охватило 4,8 тысячи квадратных метров.

По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

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