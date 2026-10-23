Производство матрасов загорелось на площади 900 квадратных метров в Иванове

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Производственное здание по изготовлению матрасов загорелось на площади более 900 квадратных метров в Иванове. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.

Пожар произошел на улице Косякова, доме 37. В ведомстве отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. К ликвидации возгорания привлечены 59 человек и 14 единиц техники.

Ранее произошел пожар в жилом доме на Погодинской улице в Москве. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Из-за ЧП на Погодинской улице перекрыли движение транспорта. Ограничения действуют от дома 16 до Большого Саввинского переулка.

Позже возгорание ликвидировали в Хамовниках. Одного человека передали для осмотра медикам. В ходе тушения из горящей квартиры спасли подростка, который сильно пострадал.