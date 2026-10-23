На Погодинской улице перекрыли движение из-за пожара в жилом доме

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На Погодинской улице в Хамовниках перекрыли движение транспорта из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Ограничения действуют на время работы экстренных служб от дома 16 до Большого Саввинского переулка. Водителей просят учитывать данные изменения при планировании поездки.

По данным столичного МЧС, в одной из квартир дома загорелись личные вещи и мебель. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее четырех человек, в том числе одного ребенка, спасли из пожара в центре Москвы. Инцидент произошел на Новинском бульваре – в одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи.