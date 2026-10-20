Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Лианозове

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Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, произошедшего в автосервисе в Лианозовском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Причины ЧП устанавливаются. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Пожар в здании автосервиса, расположенного по адресу Лианозовский проезд, дом 8, вспыхнул 20 октября. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По информации МЧС России, в помещении загорелось оборудование.

Спустя время специалисты локализовали пожар, а затем его ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.