Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса в столичном районе Лианозово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар начался в автосервисе по адресу Лианозовский проезд, дом 8, днем 20 октября. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По данным МЧС, в помещении сервиса загорелось оборудование. Позднее прибывшие на место пожарные смогли локализовать возгорание.

До этого пожар произошел на втором этаже здания на Краснобогатырской улице на востоке столицы. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые полностью ликвидировали возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

