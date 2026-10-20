Автосервис загорелся в Лианозовском проезде

Видео: Москва 24

Пожар начался в здании автосервиса в Лианозове на северо-востоке Москвы, сообщают очевидцы.

ЧП произошло по адресу Лианозовский проезд, дом 8. Из постройки валит густой черный дым, добавляют свидетели инцидента.

Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В столичном главке МЧС информацию о пожаре в Лианозовском проезде подтвердили, добавив, что в помещении автосервиса горит оборудование.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Принимаются меры к тушению пожара", – говорится в сообщении.

До этого пожар произошел на втором этаже здания на Краснобогатырской улице на востоке столицы. Сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара не уточнялись. Тем не менее возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее на севере Москвы при пожаре в квартире жилого дома на улице Большой Академической погибла женщина 1985 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился на пятом этаже.

