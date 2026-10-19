Четырех человек спасли из пожара в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека, в том числе одного ребенка, спасли из пожара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС в MAX.

По данным ведомства, возгорание произошло на Новинском бульваре. В одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи.

В ведомстве добавили, что пожар ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар смогли оперативно ликвидировать.