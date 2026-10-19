19 октября, 21:35Происшествия
Четырех человек спасли из пожара в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека, в том числе одного ребенка, спасли из пожара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС в MAX.
По данным ведомства, возгорание произошло на Новинском бульваре. В одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи.
В ведомстве добавили, что пожар ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар смогли оперативно ликвидировать.