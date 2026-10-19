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19 октября, 19:04

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SHOT: бабушкины закрутки получили зумерский ребрендинг

Бабушкины закрутки получили зумерский ребрендинг

Фото: 123RF.com/elenaboronina

Бабушкины закрутки получили зумерский ребрендинг – молодежь вместо привычных соленых огурцов делает бургеншоны, красит капусту в розовый и заливает чеснок медом, сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

Главным хитом в соцсетях стали домашние пикули – огуречные колечки, которые добавляют в бургеры. Огурцы режут вместе с луком и солят, а после заливают горячим маринадом из зерновой горчицы, сахара, уксуса, куркумы и перца. Смесь раскладывают по банкам и оставляют остывать под пледом.

Второй тренд – "пикми-капуста", она же "розовая капуста". По сути, это знакомая маринованная капуста со свеклой, только теперь в нее добавляют еще и цветную. Все заливают рассолом и держат несколько дней.

Еще одна заготовка пришла из зарубежных соцсетей – чеснок в меде. Зубчики складывают в банку и полностью заливают медом. Российские пользовательницы соцсетей пошли дальше: некоторые просто едят сырой чеснок, обмакивая его в мед.

Ранее гастрономическим трендом в Европе стало поедание больших кусочков сливочного масла. Продукт набрал популярность благодаря блогерам, после чего моду на такое употребление масла распространили кафе и рестораны.

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