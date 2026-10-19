Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 18:10

Политика

Кронпринцесса Амалия стала сержантом ВС Нидерландов

Фото: Getty Images/P van Katwijk

Наследной принцессе Нидерландов Амалии присвоили звание сержанта вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба королевского дома.

Церемония состоялась 17 октября на борту парусного судна Statsraad Lehmkuhl в порту Ден-Хелдер. В настоящее время Амалия служит в составе королевских военно-морских сил Нидерландов.

На прошлой неделе принцесса Оранская отправилась в учебное плавание вместе с курсантами первого курса Военно-морского института. Трехмачтовый парусник Statsraad Lehmkuhl построили в Норвегии в 1914 году. Его регулярно используют в качестве учебного судна для военно-морского флота.

К службе в королевских военно-морских силах Нидерландов Амалия приступила в сентябре. Принцесса проходила стажировку в рамках программы Defensity College, а в августе она завершила углубленный курс общей военной подготовки в полевых условиях.

Военную службу в этом году начала и мать принцессы, королева Максима. В министерстве обороны страны рассчитывают, что это сможет привлечь внимание жителей Нидерландов к службе в армии.

Читайте также


политиказа рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика