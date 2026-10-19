Кронпринцесса Амалия стала сержантом ВС Нидерландов

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Наследной принцессе Нидерландов Амалии присвоили звание сержанта вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба королевского дома.

Церемония состоялась 17 октября на борту парусного судна Statsraad Lehmkuhl в порту Ден-Хелдер. В настоящее время Амалия служит в составе королевских военно-морских сил Нидерландов.

На прошлой неделе принцесса Оранская отправилась в учебное плавание вместе с курсантами первого курса Военно-морского института. Трехмачтовый парусник Statsraad Lehmkuhl построили в Норвегии в 1914 году. Его регулярно используют в качестве учебного судна для военно-морского флота.

К службе в королевских военно-морских силах Нидерландов Амалия приступила в сентябре. Принцесса проходила стажировку в рамках программы Defensity College, а в августе она завершила углубленный курс общей военной подготовки в полевых условиях.

Военную службу в этом году начала и мать принцессы, королева Максима. В министерстве обороны страны рассчитывают, что это сможет привлечь внимание жителей Нидерландов к службе в армии.