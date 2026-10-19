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19 октября, 16:59

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Bloomberg: наследники Баффетта пока не определились, как распорядиться его состоянием

Наследники Баффетта пока не определились, как распорядиться его состоянием – СМИ

Фото: AP/Invision/Andy Kropa

Трое детей американского предпринимателя Уоррена Баффетта – Сьюзи, Говард и Питер – пока не решили, как распорядиться многомиллиардным состоянием отца, сообщает News.ru со ссылкой на Bloomberg.

Старшая из наследников, 73-летняя Сьюзан Баффет, призналась, что семья еще не определилась, будет ли управлять деньгами через общий фонд или каждый из детей самостоятельно распорядится своей долей.

Сьюзи руководит благотворительным фондом The Sherwood Foundation в Омахе, штате Небраска. Она отметила, что рада возможности приносить пользу, однако чувствует ответственность перед родителями и стремится принять правильное решение.

Ранее Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway, который занимал с 1965 года. Он стал почетным председателем холдинга и сохранил место в совете директоров. Его сын Говард возглавит компанию, а Сьюзан Декер останется ведущим независимым директором.

Новым генеральным директором Berkshire Hathaway чуть более девяти месяцев назад стал Грег Абель. Баффетт в письме акционерам отметил, что успел увидеть развитие компании, о котором прежде не мог мечтать. Абель заявил, что ценности инвестора останутся основой холдинга, а поддерживать их будет его сын.

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