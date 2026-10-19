Оспа обезьян подтвердилась у пяти госпитализированных пациентов в Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на это заболевание. Об этом РИА Новости сообщили в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

По словам собеседника агентства, все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. Сейчас их лечение продолжается.

О госпитализации граждан с подозрением на оспу обезьян сообщалось 16 октября. Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, которые контактировали с госпитализированными, чтобы оценить риск дальнейшего распространения инфекции.

В свою очередь, профессор Алексей Аграновский считает крайне низким риск эпидемии оспы обезьян, так как, по его словам, вирус плохо передается от человека к человеку.