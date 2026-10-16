В МГУ назвали риск эпидемии оспы обезьян ничтожным

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Риск эпидемии оспы обезьян крайне низок, поскольку вирус плохо передается от человека к человеку. Об этом Агентству "Москва" сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

По словам специалиста, заражение возможно при длительном тесном контакте с заболевшим, например внутри семьи. Однако известные штаммы вируса не способны быстро распространяться среди населения, поэтому вероятность эпидемии ничтожна.

Аграновский также отметил, что люди, привитые от натуральной оспы, обладают большей устойчивостью к вирусу оспы обезьян. При этом он считает, что проводить массовую вакцинацию сейчас нецелесообразно: заболевание распространяется медленно, хотя может вызывать осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Вирусолог подчеркнул, что при оценке эпидемиологических рисков важно учитывать скорость распространения инфекции. С этой точки зрения обычный грипп представляет большую угрозу, поскольку передается значительно быстрее.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости внебольничными пневмониями в России, причем чаще болеют взрослые. По данным ведомства, среди респираторных вирусов пока преобладают риновирусы и возбудители парагриппа. Вместе с тем постепенно увеличивается доля вирусов гриппа, среди которых чаще встречается штамм A(H1N1).

