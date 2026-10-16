Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:37

Общество

В МГУ назвали риск эпидемии оспы обезьян ничтожным

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Риск эпидемии оспы обезьян крайне низок, поскольку вирус плохо передается от человека к человеку. Об этом Агентству "Москва" сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

По словам специалиста, заражение возможно при длительном тесном контакте с заболевшим, например внутри семьи. Однако известные штаммы вируса не способны быстро распространяться среди населения, поэтому вероятность эпидемии ничтожна.

Аграновский также отметил, что люди, привитые от натуральной оспы, обладают большей устойчивостью к вирусу оспы обезьян. При этом он считает, что проводить массовую вакцинацию сейчас нецелесообразно: заболевание распространяется медленно, хотя может вызывать осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Вирусолог подчеркнул, что при оценке эпидемиологических рисков важно учитывать скорость распространения инфекции. С этой точки зрения обычный грипп представляет большую угрозу, поскольку передается значительно быстрее.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости внебольничными пневмониями в России, причем чаще болеют взрослые. По данным ведомства, среди респираторных вирусов пока преобладают риновирусы и возбудители парагриппа. Вместе с тем постепенно увеличивается доля вирусов гриппа, среди которых чаще встречается штамм A(H1N1).

Читайте также


общество

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика