Онищенко заявил, что распространения оспы обезьян в РФ не будет

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Распространения оспы обезьян в РФ не ожидается. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог, академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, медики следят за ситуацией и располагают возможностями для лечения пациентов. Он выразил уверенность, что люди, у которых сейчас подозревают инфекцию, получат необходимую медицинскую помощь и выздоровеют.

Вместе с тем Онищенко обратил внимание на изменение механизма передачи вируса. В частности, он отметил вероятность распространения инфекции воздушно-капельным путем.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян. Еще пятерых человек, контактировавших с возможным носителем инфекции, отправили в больницу в Московской области.