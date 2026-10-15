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15 октября, 20:16

Общество

Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ведомство уточнило, что пациенты были помещены под наблюдение, у них произвели забор анализов. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

"Клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле Минздрава Московской области", – говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

При этом в России расширили перечень оснований для принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев с опасными инфекционными заболеваниями. Теперь Роспотребнадзор может начать процедуру после получения сообщения о выявлении заболевания во время медосмотра или оказания медицинской помощи.

В России зарегистрировали препарат против оспы

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