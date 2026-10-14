Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 11:29

Общество

В Москве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве продолжает снижаться заболеваемость гриппом, эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю с 5 по 11 октября уменьшилось число заболевших как среди взрослых, так и среди детей. Наиболее заметное снижение среди несовершеннолетних зафиксировали в возрастных группах от нуля до двух лет и от трех до шести лет. Эпидемические пороги в столице не превышены.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов", – добавили в ведомстве.

Специалисты также напомнили, что после прививки для формирования иммунитета требуется в среднем две недели. Поэтому вакцинацию рекомендуют пройти заранее, до ожидаемого сезонного роста заболеваемости осенью и зимой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по итогам 41-й недели года респираторные инфекции, в том числе ОРВИ, грипп и COVID-19, были выявлены более чем у 665 тысяч человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного снизилась.

Среди вирусов чаще всего встречались риновирусы. Их доля составила 51,6%, на парагрипп пришлось 16,3%, а на грипп – лишь 1,8%, причем в стране циркулируют и свиной грипп, и типы B и C.

Читайте также


обществогород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика