В Москве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом

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В Москве продолжает снижаться заболеваемость гриппом, эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю с 5 по 11 октября уменьшилось число заболевших как среди взрослых, так и среди детей. Наиболее заметное снижение среди несовершеннолетних зафиксировали в возрастных группах от нуля до двух лет и от трех до шести лет. Эпидемические пороги в столице не превышены.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов", – добавили в ведомстве.

Специалисты также напомнили, что после прививки для формирования иммунитета требуется в среднем две недели. Поэтому вакцинацию рекомендуют пройти заранее, до ожидаемого сезонного роста заболеваемости осенью и зимой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по итогам 41-й недели года респираторные инфекции, в том числе ОРВИ, грипп и COVID-19, были выявлены более чем у 665 тысяч человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного снизилась.

Среди вирусов чаще всего встречались риновирусы. Их доля составила 51,6%, на парагрипп пришлось 16,3%, а на грипп – лишь 1,8%, причем в стране циркулируют и свиной грипп, и типы B и C.