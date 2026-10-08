Роспотребнадзор призвал оценивать риски инфекций при поездках за рубеж

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Россиянам следует оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

Ранее в Кении зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался. Сведения о его гражданстве, возможном источнике заражения и круге контактировавших лиц пока не приводятся.

Между тем Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах.