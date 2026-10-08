Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 05:32

Общество

Роспотребнадзор призвал оценивать риски инфекций при поездках за рубеж

Фото: depositphotos/d.travnikov

Россиянам следует оценивать риски инфекций при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, денге и чикунгунья.

Ранее в Кении зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался. Сведения о его гражданстве, возможном источнике заражения и круге контактировавших лиц пока не приводятся.

Между тем Роспотребнадзор выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах.

Случай заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции

Читайте также


общество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика