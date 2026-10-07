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Новости

Новости

07 октября, 09:03

В мире

В США зафиксирован рекордный уровень заболеваемости корью с 1991 года

Фото: 123RF.com/jaderlugon

Число подтвержденных случаев кори в США с начала 2026 года достигло 3 887 – это самый высокий показатель за последние 35 лет, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Текущий уровень заболеваемости уже значительно превысил итоги всего 2025 года, когда в стране зарегистрировали 2 289 случаев. В 2024 году CDC подтвердили 285 случаев, в 2023 году – 59. В последний раз более высокий показатель фиксировали в 1991 году, тогда было 9 643 случая.

В 2000 году корь была объявлена ликвидированной на территории США. Это означало, что непрерывной передачи инфекции не было как минимум 12 месяцев. В CDC это связывали с программой вакцинации и улучшением санитарно-эпидемиологического контроля в странах Северной и Южной Америки.

Однако из-за продолжающихся вспышек США в этом году могут лишиться этого статуса. Данные CDC за 2024–2026 годы являются предварительными и могут быть скорректированы.

Помимо этого, с начала 2026 года в США зарегистрировали вспышку сыпного тифа – 7 заболевших. Число случаев брюшного тифа составило 205. Кроме того, регистрируются случаи легионеллеза. По данным CDC, в Соединенных Штатах ежегодно в среднем фиксируют 7 случаев чумы, в том числе с летальным исходом.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. За последние недели в Соединенных Штатах ситуация с корью в трех штатах значительно осложнилась. В августе в Пенсильвании на фоне вспышки кори зарегистрировали четыре летальных случая, а 5 октября в штате Нью-Йорк объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения этой инфекции.

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