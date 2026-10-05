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05 октября, 13:02

Происшествия

Песков призвал следить за заявлениями Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

По ситуации в Иркутской области необходимо доверять официальным заявлениям Роспотребнадзора, а не слухам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил, следят ли в Кремле за происходящим в регионе.

Песков заявил, что в данном случае головное ведомство, которое компетентно в этой области, – это Роспотребнадзор и именно на его заявления необходимо ориентироваться. По его словам, в указанном надзорном ведомстве работают профессионалы.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. Перед болезнью она вернулась из командировки в Иркутск. Один из источников сообщил, что с ней контактировали 197 человек. 189 из них госпитализировали для наблюдения и профилактических процедур.

В Роспотребнадзоре отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутске и Шелехове остается стабильной.

В связи с заболеванием сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока был проведен специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. У нее была диагностирована пневмония неустановленной этиологии. Результаты расширенных исследований показали, что в материале пациентки нет микроорганизмов, связанных с ее работой.

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