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02 октября, 12:52

Общество

Онищенко назвал маловероятным риск вспышки легочной чумы

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Вспышка легочной чумы в России после инцидента в Иркутской области маловероятна. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на академика РАН и заместителя президента Российской академии образования эпидемиолога Геннадия Онищенко.

2 октября стало известно о жестких ограничениях в Шелеховской районной больнице в Иркутской области из-за выявленного случая опасной инфекции. С 1 октября в медучреждении полностью приостановлена работа лаборатории: анализы не берутся, плановые исследования не проводятся, а в нескольких отделениях прекращены прием и выписка пациентов.

Как утверждали СМИ, там скончалась сотрудница противочумного института. Девушка жила и работала в Иркутске и незадолго до болезни вернулась из командировки. При этом официально диагноз не раскрывается, но речь может идти о легочной форме чумы.

"Если у сотрудницы действительно была легочная форма чумы, это тяжелая стадия, при которой больной уже не может быть социально активным. Всех, кто с ней контактировал, включая медработников, поместят на карантин и обсервацию, а при необходимости проведут лечение антибиотиками", – сказал он.

Однако ситуация все же требует отдельного расследования, поскольку заражение девушки само по себе является необычным случаем, отметил академик.

Своевременная изоляция лиц, которые находятся в контакте с зараженным, и принятые необходимые меры сильно снижают риск дальнейшего распространения инфекции, заключил Онищенко.

Ранее в пресс-службе ВОЗ заявили, что с 2019 по 2025 год подтвержденные случаи заражения чумой зафиксированы в шести странах. Основная часть случаев пришлась на Демократическую Республику Конго и Мадагаскар, где чума в ряде районов остается эндемичной. При этом инфекция может встречаться и в странах, не сообщающих о случаях заболевания.

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