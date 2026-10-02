Дагестанские врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца

Фото: телеграм-канал "РКБСМП"

Врачи Республиканской больницы скорой помощи в Дагестане спасли 61-летнего мужчину, у которого 11 раз останавливалось сердце. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

Пациент поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с острым инфарктом миокарда.

"Сердце пациента останавливалось 11 раз, но благодаря слаженной работе медиков и использованию высокотехнологичного оборудования его удалось спасти", – говорится в публикации.

Во время операции специалисты провели мужчине стентирование коронарных артерий, что позволило восстановить кровоток к сердцу. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже самостоятельно передвигается.

Ранее московские кардиохирурги провели операцию пациенту с нарушением оттока крови из сердца. Медики выполнили малоинвазивное вмешательство под контролем ультразвука. Они удалили участок утолщенной сердечной мышцы и восстановили работу органа, после чего мужчину выписали домой.